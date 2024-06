Жанибек Алимханулы рассказал о подготовке к бою с "Канело"

Непобеждённый казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы сделал новое громкое заявление перед боем с новозеландцем российского происхождения Андреем Михайловичем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

I'm not only preparing for July 13th. I'm preparing for Canelo! pic.twitter.com/qQ6vqq6I1W