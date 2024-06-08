Жанибек Алимханулы рассказал о подготовке к бою с "Канело"

Непобеждённый казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы сделал новое громкое заявление перед боем с новозеландцем российского происхождения Андреем Михайловичем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я готовлюсь не только к 13 июля. Я готовлюсь к "Канело"!" — написал "Казахский стиль" на своей странице в X, разместив видео со спаррингом и встречей с украинцем Александром Усиком.

I'm not only preparing for July 13th. I'm preparing for Canelo! pic.twitter.com/qQ6vqq6I1W — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) June 6, 2024

Сауль "Канело" Альварес — абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе.

Напомним, что в поединке Алимханулы — Михайлович, который состоится утром 14 июля (по астанинскому времени) в Лас-Вегасе (США), на кону будут стоять два титула чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF. Обоими поясами на данный момент владеет Алимханулы.

Ранее Жанибек Алимханулы пообещал стать абсолютным чемпионом мира.