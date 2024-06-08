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Жанибек Алимханулы рассказал о подготовке к бою с "Канело"

Сегодня, 08:47
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instagram.com/janibek_alimkhanuly Сегодня, 08:47
Сегодня, 08:47
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Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Непобеждённый казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы сделал новое громкое заявление перед боем с новозеландцем российского происхождения Андреем Михайловичем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я готовлюсь не только к 13 июля. Я готовлюсь к "Канело"!" — написал "Казахский стиль" на своей странице в X, разместив видео со спаррингом и встречей с украинцем Александром Усиком.

Сауль "Канело" Альварес — абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе.

Напомним, что в поединке Алимханулы — Михайлович, который состоится утром 14 июля (по астанинскому времени) в Лас-Вегасе (США), на кону будут стоять два титула чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF. Обоими поясами на данный момент владеет Алимханулы. 

Ранее Жанибек Алимханулы пообещал стать абсолютным чемпионом мира.

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