Жанибек Алимханулы провёл открытую тренировку перед боем за два титула
Сегодня, 10:26
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Сегодня, 10:26Сегодня, 10:26
102Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly
Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы провёл открытую тренировку для болельщиков и представителей СМИ перед боем с новозеландцем Андреем Михайловичем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
У себя в соцсетях "Казахский стиль" поделился видео с мероприятия и поблагодарил всех собравшихся на него: "Спасибо всем, кто пришёл и поддержал!", — написал он.
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Бой Алимханулы — Михайлович пройдет в Лас-Вегасе (США) утром 14 июля по времени Казахстана. Прямую трансляцию данного поединка организует телеканал "Qazsport", начало в 06:00.
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