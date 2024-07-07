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Жанибек Алимханулы провёл открытую тренировку перед боем за два титула

Сегодня, 10:26
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instagram.com/janibek_alimkhanuly Сегодня, 10:26
Сегодня, 10:26
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Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы провёл открытую тренировку для болельщиков и представителей СМИ перед боем с новозеландцем Андреем Михайловичем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

У себя в соцсетях "Казахский стиль" поделился видео с мероприятия и поблагодарил всех собравшихся на него: "Спасибо всем, кто пришёл и поддержал!", — написал он.

 
 
 
 
 
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Публикация от JANIBEK | QAZAQ STYLE (@janibek_alimkhanuly)

Бой Алимханулы — Михайлович пройдет в Лас-Вегасе (США) утром 14 июля по времени Казахстана. Прямую трансляцию данного поединка организует телеканал "Qazsport", начало в 06:00. 

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