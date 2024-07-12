Жанибек Алимханулы потерял сознание за день до боя
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Отменён бой казахстанца Жанибека Алимханулы против новозеландца Андрея Михайловича. С заявлением о причинах решения выступила промоутерская компания Top Rank, передаёт BaigeNews.kz.
"Жанибек Алимханулы вынужден отказаться от боя с Андреем Михайловичем. Он госпитализирован в четверг вечером из-за обезвоживания. Теперь главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе будет бой Рэймонда Муратальи против Тевина Фармера", - говорится на странице Top Rank в Instagram.
Менеджер боксёра уточнил, что Жанибек сбрасывал последние фунты перед взвешиванием, но потерял сознание.
"Мы немедленно отвезли его в медицинский центр, где ему поставили капельницу. Хотя сканирование не показало повреждения почек, он был сильно обезвожен и не в состоянии драться", - сказал менеджер Эгис Климас.
Поединок Алимханулы - Михайлович должен был состояться утром 14 июля. На кону были титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF, принадлежащие казахстанцу.
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