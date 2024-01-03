Жанибек Алимханулы попал в необычный список

Жанибек Алимханулы вошел в топ-5 боксеров, за которыми будут следить в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Twitter-аккаунт о боксе CFSportsClub опубликовал свой список боксеров, которые привлекут его внимание в новом году.

В топ-5 боксеров, за которыми стоит следить в 2024 году, CFSportsClub включил казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО) и четыре представителя США: Дэвида Бенавидеса (28-0, 24 КО), Джарона Энниса (31-0, 28 КО), Флойда Скофилда (16-0, 12 КО) и Брюса Кэррингтона (10-0, 6 КО).

Напомним, Жанибек Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBO и IBF. Ранее казахстанский боксер неоднократно заявлял, что в 2024 году планирует стать абсолютным чемпионом мира в 160-фунтовом дивизионе.