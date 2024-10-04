Жанибек Алимханулы отправил в нокаут новозеландца и бросил вызов следующему сопернику

Боксёр Жанибек Алимханулы одержал досрочную победу в поединке за титулы чемпиона мира IBF и WBO над новозеландцем Андреем Михайловичем. Бой прошёл в Сиднее. Сразу после него казахстанец выбрал себе следующего соперника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок за титулы завершился победой Жанибека техническим нокаутом в девятом раунде. Перед этим Алимханулы отправил соперника в нокдаун.

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После боя казахстанский боксёр бросил вызов другим чемпионам дивизиона, Эрисланди Ларе (WBA) и Карлосу Адамесу (WBC).

"В первую очередь, хочу поблагодарить всех фанатов, что пришли меня поддержать. Что касается самого боя, не стоит забывать, что я не выходил на ринг целый год. Потом наш поединок сорвался, и для меня было отличным опытом вновь вернуться и сбросить ржавчину. Андрей - очень хороший боксёр, и у него отличная команда. Они выбрали на бой хорошую тактику. Его большие победы ещё впереди. Я желаю ему здоровья. У меня есть два титула, не хватает ещё двух. Адамес, Лара, я готов в любое время! Присылайте контракт, я подпишу его!" - заявил "Казахский стиль" после боя.