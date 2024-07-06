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Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам перед боем с Михайловичем

Сегодня, 14:12
АВТОР
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instagram.com/janibek_alimkhanuly Сегодня, 14:12
Сегодня, 14:12
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Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы напомнил болельщикам о его открытой тренировке перед боем с новозеландцем Андреем Михайловичем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Мероприятие состоится 6 июля в Brickhouse Boxing Club в Калифорнии с 12:30 до 14:00 по местному времени (в ночь с 6 на 7 июля с 00:30 до 02:00 по Астане). 

"Завтра у меня медиа-день и открытая тренировка. Жду вас всех!", — написал в соцсети Х Алимханулы.

Напомним, что бой Жанибек Алимханулы — Андрей Михайлович пройдет 13 июля в Лас-Вегасе (утро 14 июля для Казахстана). Этот поединок станет для "Казахского стиля" первым выступлением с октября 2023 года.

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