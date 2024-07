Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам перед боем с Михайловичем

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы напомнил болельщикам о его открытой тренировке перед боем с новозеландцем Андреем Михайловичем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Мероприятие состоится 6 июля в Brickhouse Boxing Club в Калифорнии с 12:30 до 14:00 по местному времени (в ночь с 6 на 7 июля с 00:30 до 02:00 по Астане).

Tomorrow I have media day and open training. I'm waiting for you all! pic.twitter.com/zV01QB6rIP