Жанибек Алимханулы обиделся на чемпиона мира и сделал заявление
"Ты хотел драться со мной, что случилось", — спросил казахстанец у оппонента.
Сегодня, 10:49
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Сегодня, 10:49Сегодня, 10:49
192Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly
Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы обратился к доминиканцу Карлосу Адамесу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Адамес, ты сказал, что будешь драться со мной. Ты хотел драться со мной, что случилось? Ты доказал и показал, кто ты. Надеюсь, промоутеры организуют мне хороший бой с элитными боксерами", — написал Алимханулы в Х.
Напомним, Жанибек Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBO и IBF, а Карлос Адамес владеет поясом WBC. Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что следующим соперником Адамеса может стать британский боксер Хамза Шираз, который изначально должен был драться с Алимханулы.
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