Жанибек Алимханулы обиделся на чемпиона мира и сделал заявление

Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы обратился к доминиканцу Карлосу Адамесу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Адамес, ты сказал, что будешь драться со мной. Ты хотел драться со мной, что случилось? Ты доказал и показал, кто ты. Надеюсь, промоутеры организуют мне хороший бой с элитными боксерами", — написал Алимханулы в Х.

Напомним, Жанибек Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBO и IBF, а Карлос Адамес владеет поясом WBC. Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что следующим соперником Адамеса может стать британский боксер Хамза Шираз, который изначально должен был драться с Алимханулы.