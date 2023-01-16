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Sports.kz Сегодня, 06:48
113
Сегодня, 06:48
113
Фото: Sports.kz

Жанибек Алимханулы назвал имя самого желаемого соперника

Чемпион мира в среднем весе во версии Всемирной боксерской организации (WBO) Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) назвал своего самого желанного соперника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский боксер отреагировал на публикацию промоутерской компании Top Rank в твиттере, в которой подписчикам было предложено назвать самый ожидаемый потенциальный бой.

"Мы хотим знать. Какой предстоящий бой вас больше всего волнует", — говорится в сообщении пресс-службы промоушена.

Алимханулы ответил, что он большего всего хочет боя с действующим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе из Мексики Саулем "Канело" Альваресом.

"Жанибек против "Канело", — написал Алимханулы.

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#Алимханулы #бокс #спорт #соцсети
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:48
113
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