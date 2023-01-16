Жанибек Алимханулы назвал имя самого желаемого соперника

Фото: Sports.kz

Чемпион мира в среднем весе во версии Всемирной боксерской организации (WBO) Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) назвал своего самого желанного соперника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



Казахстанский боксер отреагировал на публикацию промоутерской компании Top Rank в твиттере, в которой подписчикам было предложено назвать самый ожидаемый потенциальный бой.

"Мы хотим знать. Какой предстоящий бой вас больше всего волнует", — говорится в сообщении пресс-службы промоушена.

Алимханулы ответил, что он большего всего хочет боя с действующим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе из Мексики Саулем "Канело" Альваресом.