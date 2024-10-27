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Жанибек Алимханулы назвал дату возвращения на ринг

Сегодня, 09:15
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instagram.com/janibek_alimkhanuly Сегодня, 09:15
Сегодня, 09:15
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Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы рассказал, когда планирует провести свой следующий бой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Февраль — идеальный месяц для боя. Я буду готов в феврале! Но вопрос в том, кто будет со мной драться?!" — написал Алимханулы в Х.

Напомним, ранее Всемирная боксерская организация (WBO) продлила срок переговоров Жанибека Алимханулы с британским боксером Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО). Помимо титула чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, Алимханулы также принадлежит пояс IBF. Что касается его потенциального соперника, то Шираз владеет чемпионскими поясами WBC Silver и EBU European, а также титулом Содружества Боксерского совета. 

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