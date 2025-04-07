Казахстанский боксер среднего веса, чемпион мира по версиям WBO и IBF, Жанибек Алимханулы, продолжает удивлять мир профессионального бокса. После убедительной победы над французом Анауэлем Нгамиссенге, казахстанец занял первую строчку в мировом рейтинге средневесов, согласно обновлениям авторитетного сайта BoxRec, передаёт BaigeNews.kz.

Жанибек, который ранее был лидером среди боксеров своей весовой категории по версии WBO, теперь уверенно возглавляет рейтинг, опережая таких именитых бойцов, как кубинский чемпион WBA Эримланди Лара, занявший второе место, и британец Крис Юбенк-младший, который замкнул тройку лидеров.

Не так давно, 5 апреля 2025 года, Жанибек Алимханулы провел важнейший бой на родине — в "Барыс Арене" в Астане, где он защищал свои чемпионские титулы. Соперником казахстанца стал француз Анауэль Нгамиссенге.

Поединок не затянулся: на пятом раунде, после серии жестких обменов ударами, Алимханулы успешно нанес левый боковой, который потряс Нгамиссенге. Казахский чемпион, не упустив момент, продолжил атаку и отправил француза в нокдаун. Несмотря на попытку подняться, Нгамиссенге не смог продолжить бой. Его команда выбросила полотенце, и рефери зафиксировал победу Алимханулы техническим нокаутом.