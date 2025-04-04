5 апреля 2025 года в Астане состоится захватывающий поединок между казахстанским чемпионом мира по версиям WBO и IBF Жанибеком Алимханулы и французским боксером Анауэлем Нгамиссенге. Бой пройдет на "Барыс Арене", и станет главным событием вечера бокса, передаёт BaigeNews.kz.

Алимханулы, имеющий рекорд 16-0, 11 нокаутов, встретится с французом, который пока что не знает поражений — его рекорд составляет 14-0, 9 KO.

Вечер бокса начнется в 17:30, а поединок за два чемпионских титула будет транслировать в прямом эфире телеканал Qazaqstan. Кроме того, полный кард турнира покажет телеканал Qazsport, а также трансляцию проведет ESPN+.

Вечер бокса в Астане обещает быть зрелищным, ведь помимо Жанибека Алимханулы, на ринг выйдут и другие известные казахстанские боксеры, такие как Торехан Сабырхан, Махмуд Сабырхан, Балауса Муздиман, Батыржан Джукембаев, Султан Заурбек и другие.

Ранее мы писали о том, почему WBO отказала Жанибеку Алимханулы в статусе суперчемпиона.