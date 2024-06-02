Жанибек Алимханулы дал обещание по званию "абсолюта"

Непобеждённый казахстанский боксер, чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы пообещал стать абсолютным чемпионом мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Дорогие любители бокса, запомните мои слова! Иншаллах, я соберу все титулы в среднем весе! Да, я знаю, что вы любите шутить, что кто-то может меня победить. А мне нравится эта шутка", — написал Алимханулы на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) и добавил эмодзи сердца.

Напомним, что 13 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Жанибек Алимханулы проведет защиту своих титулов в бою против обязательного претендента по линии IBF, представителя Новой Зеландии Андрея Михайловича.