Жанибек Алимханулы дал обещание по званию "абсолюта"
Сегодня, 09:27
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Сегодня, 09:27Сегодня, 09:27
135Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly
Непобеждённый казахстанский боксер, чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы пообещал стать абсолютным чемпионом мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Дорогие любители бокса, запомните мои слова! Иншаллах, я соберу все титулы в среднем весе! Да, я знаю, что вы любите шутить, что кто-то может меня победить. А мне нравится эта шутка", — написал Алимханулы на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) и добавил эмодзи сердца.
Напомним, что 13 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Жанибек Алимханулы проведет защиту своих титулов в бою против обязательного претендента по линии IBF, представителя Новой Зеландии Андрея Михайловича.
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