Жандос Шаймарданов назначен вице-министром нацэкономики
Ранее он был председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам.
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Жандос Шаймарданов назначен вице-министром национальной экономики РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Шаймарданов Жандос Нурланович родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский университет (Великобритания), университете IE (Испания).
Трудовую деятельность начал в 2009 году в министерстве экономики и планирования РК в должности главного эксперта.
2010-2013 гг. – менеджер госфонда "Самрук-Казына".
2013-2014 гг. – главный эксперт управления политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора министерства экономики и бюджетного планирования РК.
2014-2016 гг. – директор департамента стратегического планирования и анализа министерства национальной экономики РК.
2016-2019 гг. – директор департамента, управляющий директор АО "НУХ "Байтерек".
2019-2020 гг. – председатель правления АО "QazTech Ventures".
2020-2022 гг. – директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК.
2022-2023 гг. – руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
2023-2025 гг. – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
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