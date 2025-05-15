Жандос Шаймарданов назначен вице-министром национальной экономики РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.



Шаймарданов Жандос Нурланович родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский университет (Великобритания), университете IE (Испания).

Трудовую деятельность начал в 2009 году в министерстве экономики и планирования РК в должности главного эксперта.

2010-2013 гг. – менеджер госфонда "Самрук-Казына".

2013-2014 гг. – главный эксперт управления политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора министерства экономики и бюджетного планирования РК.

2014-2016 гг. – директор департамента стратегического планирования и анализа министерства национальной экономики РК.

2016-2019 гг. – директор департамента, управляющий директор АО "НУХ "Байтерек".

2019-2020 гг. – председатель правления АО "QazTech Ventures".

2020-2022 гг. – директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК.

2022-2023 гг. – руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

2023-2025 гг. – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.