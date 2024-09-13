Жанарыс Рахметкали принёс Казахстану вторую золотую медаль Гран-при в Загребе
Вчера, 22:32
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Вчера, 22:32Вчера, 22:32
146Фото: olympic.kz
Член команды Казахстана по дзюдо Жанарыс Рахметкали выиграл Гран-при в Загребе (Хорватия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Дзюдоист дошел до финальной схватки в весовой категории до 66 килограммов, выиграв в 1/2 Энцо Джина (Франция).
В финале Рахметкали был сильнее британца Майкла Фрайера. В основное время дзюдоисты не смогли выявить лучшего. В дополнительное (golden score) Жанарысу удалось провести эффективное действие, которое принесло ему победу с оценкой "иппон".
Напомним, ранее Галия Тынбаева (до 48 килограммов) стала второй, а Шерзод Давлатов (до 60 килограммов) завоевал "золото".
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