Жанар Утешева прокомментировала увольнение из НОК
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Как гром прозвучала сегодня новость о том, что полномочия генерального секретаря НОК, обязанности которого выполняла Жанар Утешева, отозваны. Кроме того, будет вынесен вопрос об исключении её из состава исполнительного комитета "в связи с утратой доверия". Утешева прокомментировала произошедшее, передаёт BaigeNews.kz.
Ещё несколько дней назад Жанар видели на трибунах олимпийских объектов в Париже рядом с главой НОК Геннадием Головкиным. С GGG девушка работает долгие годы. Естественно, общественность интересует, что произошло.
"Много звонков от друзей, у кого я ещё "не утратила доверия". У меня всё хорошо, всем большой рахмет. Касательно информации скажу одно, в предоставленном виде много пробелов - их мы заполним со временем. До этого момента комментировать пока ничего не буду - должен же хоть кто-то совершить мужской поступок", - написала Жанар Утешева на своей странице в Instagram.
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