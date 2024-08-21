Жанар Утешева прокомментировала увольнение из НОК

Как гром прозвучала сегодня новость о том, что полномочия генерального секретаря НОК, обязанности которого выполняла Жанар Утешева, отозваны. Кроме того, будет вынесен вопрос об исключении её из состава исполнительного комитета "в связи с утратой доверия". Утешева прокомментировала произошедшее, передаёт BaigeNews.kz.

Ещё несколько дней назад Жанар видели на трибунах олимпийских объектов в Париже рядом с главой НОК Геннадием Головкиным. С GGG девушка работает долгие годы. Естественно, общественность интересует, что произошло.