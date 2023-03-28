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Сегодня, 01:31
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63Фото: Instagram_zhanar_dugalova
Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы
Казахстанская певица Жанар Дугалова опубликовала в своём Instagram фото и видео со своей свадьбы, передаёт BaigeNews.kz.
36-летняя невеста была в свадебном платье в национальном стиле.
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В посте певица благодарит всех, кто принимал участие в организации торжества, создании образа невесты. На фотокадрах замечена певица Мадина Садвакасова, которая исполняла песню.
Ранее Дугалова рассказывала, что выйдет замуж за столичного парня. Информацию о будущем муже она не раскрыла. И пообещала фанатам, что семейная жизнь не означает отказ от сцены.
Жанар Дугалова — бывшая участница поп-группы КешYou, заслуженный деятель Казахстана, победительница музыкального конкурса "Тюрквидение-2014".
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