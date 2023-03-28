Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы

Фото: Instagram_zhanar_dugalova

Казахстанская певица Жанар Дугалова опубликовала в своём Instagram фото и видео со своей свадьбы, передаёт BaigeNews.kz.

36-летняя невеста была в свадебном платье в национальном стиле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhanar Dugalova Жанар Дугалова (@zhanar_dugalova)

В посте певица благодарит всех, кто принимал участие в организации торжества, создании образа невесты. На фотокадрах замечена певица Мадина Садвакасова, которая исполняла песню.

Ранее Дугалова рассказывала, что выйдет замуж за столичного парня. Информацию о будущем муже она не раскрыла. И пообещала фанатам, что семейная жизнь не означает отказ от сцены.

Жанар Дугалова — бывшая участница поп-группы КешYou, заслуженный деятель Казахстана, победительница музыкального конкурса "Тюрквидение-2014".