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Instagram_zhanar_dugalova Сегодня, 01:31
63
Сегодня, 01:31
63
Фото: Instagram_zhanar_dugalova

Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы

Казахстанская певица Жанар Дугалова опубликовала в своём Instagram фото и видео со своей свадьбы, передаёт BaigeNews.kz.

36-летняя невеста была в свадебном платье в национальном стиле. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Zhanar Dugalova Жанар Дугалова (@zhanar_dugalova)

В посте певица благодарит всех, кто принимал участие в организации торжества, создании образа невесты. На фотокадрах замечена певица Мадина Садвакасова, которая исполняла песню.

Ранее Дугалова рассказывала, что выйдет замуж за столичного парня. Информацию о будущем муже она не раскрыла. И пообещала фанатам, что семейная жизнь не означает отказ от сцены.

Жанар Дугалова — бывшая участница поп-группы КешYou, заслуженный деятель Казахстана, победительница музыкального конкурса "Тюрквидение-2014".

 
 
 
 
 
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Публикация от Zhanar Dugalova Жанар Дугалова (@zhanar_dugalova)

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Сегодня, 01:31
63
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