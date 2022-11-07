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Жамишев переизбран председателем совета директоров Bank RBK
Болата Жамишева переизбрали на пост председателя Совета директоров Bank RBK, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kase. Он является председателем Совета директоров и Независимым директором банка.
"АО "Банк "Bank RBK" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением Совета директоров от 31 октября 2022 года Жамишев Б.Б. избран председателем Совета директоров банка", - говорится в сообщении фондовой биржи.
Болат Жамишев является председателя фонда "Қазақстан халқына", В разные годы он занимал пост председателя правления Банка развития Казахстана, возглавлял Министерство финансов, Министерство регионального развития, Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
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