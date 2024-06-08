Жамиля Бакбергенова завоевала "золото" на турнире по женской борьбе в Будапеште
Сегодня, 11:42
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Сегодня, 11:42Сегодня, 11:42
73Фото: пресс-служба НОК РК
Казахстанка Жамиля Бакбергенова одержала победу на крупном турнире по женской борьбе в венгерском Будапеште, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Ей не было равных в категории до 72 килограммов. В финале она оказалась сильнее Ноэми Сабадош (Венгрия).
В этой же категории Гульмарал Еркебаева выиграла бронзовую медаль.
Второе место заняла Диана Каюмова (до 59 килограммов).
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