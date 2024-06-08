Жамиля Бакбергенова завоевала "золото" на турнире по женской борьбе в Будапеште

Казахстанка Жамиля Бакбергенова одержала победу на крупном турнире по женской борьбе в венгерском Будапеште, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Ей не было равных в категории до 72 килограммов. В финале она оказалась сильнее Ноэми Сабадош (Венгрия).

В этой же категории Гульмарал Еркебаева выиграла бронзовую медаль.

Второе место заняла Диана Каюмова (до 59 килограммов).