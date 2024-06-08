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Жамиля Бакбергенова завоевала "золото" на турнире по женской борьбе в Будапеште

Сегодня, 11:42
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пресс-служба НОК РК Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42
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Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанка Жамиля Бакбергенова одержала победу на крупном турнире по женской борьбе в венгерском Будапеште, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Ей не было равных в категории до 72 килограммов. В финале она оказалась сильнее Ноэми Сабадош (Венгрия).

В этой же категории Гульмарал Еркебаева выиграла бронзовую медаль. 

Второе место заняла Диана Каюмова (до 59 килограммов). 

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