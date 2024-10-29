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Жамиля Бакбергенова вышла в финал чемпионата мира по видам борьбы

Сегодня, 21:43
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 21:43
Сегодня, 21:43
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Фото: olympic.kz

Казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в финал чемпионата мира по видам борьбы и гарантировала себе медаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В полуфинале весовой категории до 72 килограммов спортсменка встретилась на ковре с Болортунгалаг Зоригт из Монголии.

Бакбергенова выиграла схватку со счётом 8:6, став финалисткой мирового первенства. Ранее Жамиля трижды завоёвывала награды чемпионата мира, в её копилке два "серебра" и одна "бронза".

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