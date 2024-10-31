Жамиля Бакбергенова выиграла серебряную медаль чемпионата мира в Албании
Сегодня, 00:22
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Сегодня, 00:22Сегодня, 00:22
129Фото: United World Wrestling
Казахстанка Жамиля Бакбергенова, выступающая за команду по женской борьбе, стала серебряным призером чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В финале категории до 72 килограммов Бакбергенова встретилась с японкой Ами Исии, которая несколько дней назад стала первой на молодежном ЧМ.
Сильнее в противостоянии оказалась соперница. Японская спортсменка выиграла схватку со счетом 8:6.
Отмечается, что Бакбергенова в третий раз в карьере стала второй на ЧМ. Также в ее активе "бронза" мирового первенства.
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