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Жамиля Бакбергенова выиграла серебряную медаль чемпионата мира в Албании

Сегодня, 00:22
АВТОР
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United World Wrestling Сегодня, 00:22
Сегодня, 00:22
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Фото: United World Wrestling

Казахстанка Жамиля Бакбергенова, выступающая за команду по женской борьбе, стала серебряным призером чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале категории до 72 килограммов Бакбергенова встретилась с японкой Ами Исии, которая несколько дней назад стала первой на молодежном ЧМ.

Сильнее в противостоянии оказалась соперница. Японская спортсменка выиграла схватку со счетом 8:6.

Отмечается, что Бакбергенова в третий раз в карьере стала второй на ЧМ. Также в ее активе "бронза" мирового первенства.

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