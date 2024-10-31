Жамиля Бакбергенова выиграла серебряную медаль чемпионата мира в Албании

Казахстанка Жамиля Бакбергенова, выступающая за команду по женской борьбе, стала серебряным призером чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале категории до 72 килограммов Бакбергенова встретилась с японкой Ами Исии, которая несколько дней назад стала первой на молодежном ЧМ.

Сильнее в противостоянии оказалась соперница. Японская спортсменка выиграла схватку со счетом 8:6.

Отмечается, что Бакбергенова в третий раз в карьере стала второй на ЧМ. Также в ее активе "бронза" мирового первенства.