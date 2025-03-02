Жамиля Бакбергенова выиграла мировой турнир по борьбе в Албании
Она поборола украинку Аллу Белинска.
Сегодня, 09:48
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Сегодня, 09:48Сегодня, 09:48
89Фото: Olympic.kz
В албанском Тиране на турнире мировой рейтинговой серии "Мухамет Мало 2025" по видам борьбы казахстанка Жамиля Бакбергенова завоевала золотую медаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sportnews.kz.
В финальной схватке весовой категории до 72-х килограммов Бакбергенова поборола украинку Аллу Белинска. На момент остановки счет был равным – 5:5.
Бронзовые награды достались американке Александрие Глауд и аргентинке Линде Мачуке.
Жамиле 29 лет. Она является трехкратной чемпионкой Азии и трехкратной вице-чемпионкой мира.
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