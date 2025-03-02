В албанском Тиране на турнире мировой рейтинговой серии "Мухамет Мало 2025" по видам борьбы казахстанка Жамиля Бакбергенова завоевала золотую медаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sportnews.kz.

В финальной схватке весовой категории до 72-х килограммов Бакбергенова поборола украинку Аллу Белинска. На момент остановки счет был равным – 5:5.

Бронзовые награды достались американке Александрие Глауд и аргентинке Линде Мачуке.

Жамиле 29 лет. Она является трехкратной чемпионкой Азии и трехкратной вице-чемпионкой мира.