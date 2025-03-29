Жамиля Бакбергенова одолела китаянку и взяла золото в Иордании
Она победила в финале весовой категории до 72 килограммов.
Сегодня, 09:41
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Сегодня, 09:41Сегодня, 09:41
144Фото: НОК РК
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой пресс-службу НОК РК.
Спортсменка победила в финале весовой категории до 72 килограммов.
Бакбергенова в напряжённой схватке оказалась сильнее китаянки Юци Лю. Решающее противостояние завершилось со счётом 4-1.
Жамиля в четвертый раз в карьере выиграла континентальное первенство.
Отметим, женская команда Казахстана по борьбе завершила ЧА с двумя наградами. Ранее третьей в весе до 53 килограммов стала Зейнеп Баянова.
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