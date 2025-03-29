  • 29 Марта, 11:15
  • BAIGENEWS

Жамиля Бакбергенова одолела китаянку и взяла золото в Иордании

Она победила в финале весовой категории до 72 килограммов.

Сегодня, 09:41
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 09:41
Сегодня, 09:41
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Фото: НОК РК

Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой пресс-службу НОК РК.

Спортсменка победила в финале весовой категории до 72 килограммов. 

Бакбергенова в напряжённой схватке оказалась сильнее китаянки Юци Лю. Решающее противостояние завершилось со счётом 4-1.

Жамиля в четвертый раз в карьере выиграла континентальное первенство. 

Отметим, женская команда Казахстана по борьбе завершила ЧА с двумя наградами. Ранее третьей в весе до 53 килограммов стала Зейнеп Баянова.

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