Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой пресс-службу НОК РК.

Спортсменка победила в финале весовой категории до 72 килограммов.

Бакбергенова в напряжённой схватке оказалась сильнее китаянки Юци Лю. Решающее противостояние завершилось со счётом 4-1.

Жамиля в четвертый раз в карьере выиграла континентальное первенство.

Отметим, женская команда Казахстана по борьбе завершила ЧА с двумя наградами. Ранее третьей в весе до 53 килограммов стала Зейнеп Баянова.