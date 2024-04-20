Казахстанка Жамиля Бакбергенова не смогла отобраться на Олимпийские игры-2024 на квалификационном турнире по женской борьбе в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В полуфинале весовой категории до 76 килограммов она уступила Цзюань Ван из Китая, тем самым завершил отбор без путёвки на ОИ.

Отметим, что до полуфиналов дошли три казахстанки. Кроме Жамили на олимпийскую лицензию претендовали Жулдыз Эшимова и Лаура Ганикызы. Однако никому из них не удалось завоевать квоту.

Таким образом, у команды Казахстана по женской борьбе на данный момент нет путёвок.

Попытаться отобраться на ОИ можно будет на мировом отборочном турнире, который пройдет позже.