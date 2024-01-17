Жамбылский водитель установил на авто подложные номера и рьяно нарушал правила
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В Жамбылской области полицейские выявили водителя, который установил на автомобиль подложные номера, а потом за несколько месяцев совершил более 50 нарушений скоростного режима на несколько миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что сотрудники административной полиции выявили автомобиль Toyota Camry золотистого цвета, у водителя которого за несколько месяцев было 54 нарушения скоростного режима на сумму два миллионамлн 457 тысяч 350 тенге.
В полиции подчеркнули, что на настоящем регистрационном номерном знаке данной автомашины нет ни одного нарушения ПДД.
Отмечается, что стражи порядка вычислили 31-летнего водителя с помощью камер видеонаблюдения.
Как сообщили в полиции, на водителя были составлены административные протоколы по частям 3 и 4 статьи 590 КоАП РК за установку и управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками.
"Водитель также оштрафован на 27 690 тенге и решением суда лишен права управления транспортным средством на один год, а также подвергнут административному аресту на сутки. Автомашина правонарушителя водворена на специализированную штрафстоянку", - сообщили в ведомстве.
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