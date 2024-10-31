Жамбылские прокуроры в 165 школах области провели факультативные занятия

Важность формирования нулевой терпимости к правонарушениям среди несовершеннолетних становится все более актуальной в современном обществе. В связи с этим заместители прокурора области и горрайпрокуроры провели серию встреч с учащимися в 165 школах региона с целью формирования законопослушного поведения среди молодежи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

В ходе встреч прокуроры напомнили школьникам об ответственности за уголовные и административные правонарушения, а также разъяснили негативные последствия неконтролируемого использования сомнительного контента в социальных сетях и вред наркотиков.

"В общей сложности более 85 тысяч учащихся получили важную информацию. Учащимся были представлены способы обращения за помощью в случае угрозы жизни и здоровья, буллинга и других опасных ситуаций, включая возможность обращения через QR-коды. В рамках проекта "Саған көмек" поступило свыше обращений, по результатам которых учеников были поставлены на профилактический учет, предотвращены фактов противоправного поведения несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Кроме того, по инициативе прокуроров организованы спортивные мероприятия с участием известных спортсменов области, где особое внимание уделялось детям, состоящим на профилактическом учете.

Следует отметить, что в результате реализуемых проектов органов прокуратуры за 9 месяцев текущего года количество преступлений среди несовершеннолетних в области снизилось на 14,3%.