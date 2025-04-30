В Дубае было подписано важное соглашение между Правительством Казахстана и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов, направленное на реализацию крупных проектов в области возобновляемой энергии, передаёт BaigeNews.kz.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов представил в мажилисе проект. По его словам, целью соглашения является совместная борьба с глобальным потеплением через разработку и внедрение проектов, связанных с использованием возобновляемых источников энергии, а также устойчивое развитие на территории Казахстана.

В рамках соглашения планируется строительство двух мощных ветровых электростанций в Жамбылской области. Первый проект включает в себя создание ветропарка мощностью 500 МВт, систему хранения энергии на базе аккумуляторных батарей (BESS) мощностью 150 МВт и емкостью 300 МВт·ч, а также воздушные линии электропередач длиной до 125 км с напряжением 220 кВ.

Второй проект также будет реализован в Жамбылской области и будет включать ветропарк такой же мощности, систему хранения энергии с аккумуляторами мощностью 150 МВт и емкостью 300 МВт·ч, с особым акцентом на эффективное хранение энергии на 2 часа.

Проекты по строительству ветровых электростанций будут способствовать значительному увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Казахстана. Важно отметить, что они будут поддерживать инициативу по снижению углеродных выбросов и будут способствовать реализации амбициозных целей по переходу на чистую энергетику.

Комитеты Мажилиса Парламента Казахстана уже представили положительные заключения по законопроекту, и проект Закона о ратификации Соглашения направлен в Сенат для дальнейшего рассмотрения.

Реализация данных проектов станет важным шагом на пути к развитию экологически чистой и устойчивой энергетической инфраструктуры, соответствующей мировым тенденциям и требованиям по сокращению воздействия на климат.