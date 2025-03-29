В Жамбылскую область прибыла правительственная рабочая группа, чтобы на месте разобраться с последствиями землетрясения. Делегацию возглавляет вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Утром 29 марта представители МЧС, местных властей и профильных ведомств осмотрели пострадавшие объекты в селе Мерке. Основная задача – оценить ущерб и оперативно принять меры для обеспечения безопасности людей.

В состав группы от чрезвычайного ведомства вошли председатель Комитета предупреждения ЧС Серик Джунисбеков, начальник Департамента ликвидации ЧС Азамат Жунусов, руководитель ГУ Казселезащита МЧС РК Ерболат Садырбаев, руководитель ННЦСИиН Даулет Сарсенбаев. Специалисты проводят анализ последствий землетрясения и координируют меры по их устранению.

"В рамках работы оперативного штаба прошло совещание с участием представителей МЧС, местных исполнительных органов, где ощущались подземные толчки. Обсудили текущую сейсмическую обстановку, ход восстановительных работ и меры по минимизации ущерба. Особое внимание уделено безопасности зданий, адресной помощи жителям и поддержке инфраструктуры", — говорится в сообщении.

На заседании оперативного штаба обсудили сейсмическую обстановку, ход восстановительных работ и меры по минимизации ущерба. Особое внимание уделено проверке зданий, оказанию помощи населению и поддержке инфраструктуры.

Силы гражданской защиты продолжают работать на местах. Спасатели, медики и инженеры готовы к оперативному реагированию на любые чрезвычайные ситуации.

Напомним, 28 марта ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Таразе Жамбылской области. Акимат сообщал о наличии трещин в школе и больнице. Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил Меркенский и Т.Рыскулова районы, где произошло землетрясение и провел заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям, осмотрел поврежденные объекты. Днём 28 марта жители почувствовали повторные толчки.