В Жамбылской области продолжается работа правительственной группы, которая оценивает ущерб после недавних землетрясений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Во главе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям Кегеном Турсынбаевым специалисты осмотрели пострадавшие районы — Меркенский и район имени Т.Рыскулова, оценили трещины на стенах и другие повреждения.

Также члены правительственной группы заслушали отчёты специальных комиссий.

Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства Бахытжан Жунисбеков представил данные о повреждениях жилых домов и других объектов. Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений Даулет Сарсенбаев рассказал о работе сейсмостанций, установленных в регионе. Эти датчики позволяют фиксировать подземные толчки и анализировать сейсмическую активность, что помогает своевременно реагировать на возможные риски.

"На данный момент обстановка остаётся стабильной, все системы жизнеобеспечения работают без перебоев. Специалисты продолжают оценку ущерба, принимаются меры для обеспечения безопасности жителей", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 марта ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Таразе Жамбылской области. Акимат сообщал о наличии трещин в школе и больнице. Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил Меркенский и Т.Рыскулова районы, где произошло землетрясение и провел заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям, осмотрел поврежденные объекты. Днём 28 марта жители почувствовали повторные толчки. Чтобы оценить ущерб, нанесённый стихией и оперативно принять меры для безопасности людей, в регион прибыла правительственная рабочая группа.