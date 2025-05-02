Глава Минпросвещения Казахстана Гани Бейсембаев заявил, что лично взял на контроль обращение школьников из Алматинской области, сообщивших о нарушениях их прав и несоблюдении санитарных норм в школьном питании. Свое заявление он опубликовал на официальной странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"Одно из таких обращений, направленное школьниками из Алматинской области, не мог оставить без внимания", — отметил министр.

По его словам, речь идёт о признаках ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны местных исполнительных органов. В экстренном порядке Бейсембаев поручил создать рабочую группу с участием представителей Комитета по охране прав детей и территориального департамента по обеспечению качества в сфере образования. Комиссия проведёт проверку в рамках действующего законодательства.

Министр напомнил, что по итогам 2024 года из 342 проверенных организаций образования, в 24 случаях руководители были привлечены к административной ответственности, а в 78 — к дисциплинарной.

"Каждый ребёнок в нашей стране должен чувствовать себя в безопасности, получать качественное образование и развиваться в благоприятной среде. Это — стратегическая задача", — подчеркнул Бейсембаев, обратившись к региональным руководителям с призывом к максимальной ответственности.

Ранее сообщалось о многочисленных жалобах учащихся одной из школ Алматинской области, которые в том числе касались условий, буллинга и качества питания.