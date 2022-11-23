Жалобы потребителей на транспорт, связь и медуслуги увеличились в три раза

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В Астане прошёл межведомственный совет о законодательных инициативах по вопросам защиты прав потребителей, передаёт BaigeNews.kz.

Совет по защите прав потребителей - это консультативно-совещательный орган для выработки предложений и рекомендаций для усиления защиты прав потребителей. В апреле 2022 года МВК по вопросам законопроектной деятельности при Минюсте была одобрена концепция к законопроектам. Разработанные законопроекты трижды прошли публичные обсуждения и дебаты, а также несколько десятков встреч с заинтересованными лицами.

"Следует отметить, что законотворческие инициативы, в большей части, являются предложениями общественности. Был изучен международный опыт, учтены результаты социологического исследования 2021 года, проведенные независимыми экспертами, аналитическая справка Института законодательства Минюста по результатам анализа эффективности Закона о защите прав потребителей, а также заключения научно-правовой экспертизы Института законодательства и научно-экономическая экспертиза Института экономических исследований при МНЭ", - рассказал председатель комитета по защите прав потребителей Аскар Тынысбеков.

Одним из нововведений 2-го пакета поправок является введение института Омбудсмена. Он будет доводить напрямую до первых лиц государства системные проблемы отраслей и будет служить голосом народа. Кроме этого на него возложена функция по координации общественных институтов.

Второе нововведение - это распространение базовых принципов Закона на все сферы услуг, оказываемые субъектами предпринимательства. Нормы действующего Закона не распространяются на сферы социальных, медицинских, туристских и иных услуг, которые регулируются профильными законами.

"Третье - реституция нормы Закона КазССР от 5 июня 1991 года "О защите прав потребителей" о штрафе от 10% до 50%, налагаемого судом по гражданскому делу на субъекты бизнеса в пользу общественных институтов ЗПП, если бизнес отказался устранять нарушения в досудебном порядке. Указанная норма вызвала неоднозначную позицию со стороны отдельных центральных государственных органов и НПП "Атамекен". Важно подчеркнуть, что Президентом неоднократно поручено госаппаратам активнее вовлекать общественные институты в процесс реформирования и наведения порядка в стране", - сказал Тынысбеков.

Он также ответил на вопрос, какими материалами руководствовалась созданная рабочая группа по Законопроектной деятельности?

"Объем розничной торговли с начала года вырос на 116% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а удельный вес обращений в розной торговле в общем объеме составляет 48%. Такая же картина наблюдалась и в 2021 году. Вместе с тем, количество обращений в Комитет по защите прав потребителей неуклонно растет и увеличилось на 139% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. А в таких отраслях как транспорт, услуги, связи, общественное питание, медицинские услуги темп роста обращений увеличился примерно в 3 раза", - рассказали в Комитете.

Неуклонно растет сумма возвращенных денежных средств потребителям и составила за 10 месяцев 2022 года 612,4 млн тенге, что превышает показатель прошлого года на 201 %.

Аналогичная картина по нарушениям прав потребителей наблюдается по другим государственным органам, где количество обращений возросло только за 6 месяцев 2022 года до 47,2 тысяч, превысив показатель обращений 2021 года.

"Количество потребителей, обратившихся с жалобами, не отражает фактическое состояние соблюдения прав потребителей полностью, так как существуют потребители, чьи права и законные интересы были нарушены, но в силу субъективных причин не обратившихся за защитой своих прав", - отметил Тынысбеков.

Итоги социологического исследования, проведенные независимыми экспертами подтвердили неудовлетворенность потребителей услугами в сфере медицины на 26,5%, связи на 23,4%, транспорта на 21%.

По сведениям Всемирного Банка, по размеру неформальной экономики, Казахстан заняла 12-е место в глобальном рейтинге (из 30 стран).

Доля теневой экономики в страна увеличилась до 33,5% (в 2016 году), в которой рядовому потребителю приходится оставаться с не безопасной и фальсифицированной продукцией и оказанными не качественно услугами.

Общее распределение мнений показывает, что 38,5% респондентов из 20 тыс. опрошенных считает, что ужесточение наказаний позволит более полно осуществлять защиту прав потребителей.

Из вышеизложенного следуют выводы, что проблема в сфере защиты прав потребителей по-прежнему носят системный характер. А это значит, что госорганам необходимо провести анализ корневых причин недовольства потребителей.

"Мы все становимся свидетелям неуклонного роста нарушений прав потребителей со стороны бизнеса, вместе с этим повышается правовая культура потребителей. В целом за 10 месяцев 2022 года Комитетом защиты прав потребителей из общего поступления обращений удовлетворены права потребителей на 45,6%. Оказана правовая помощь на 42,4%, показатели которых свидетельствуют о мало-эффективности действующих способов защиты прав потребителей. Не восстановленные права потребителей составляют 12 %. Именно на эту часть и будут применены нормы штрафа в отношении бизнеса злостно нарушивших права потребителей и направлены на их восстановление", - отметил глава Комитета.

По мнению Аскара Тынысбекова в первую очередь это даст бесплатную защиту прав потребителей. Общественный институт будет бесплатно защищать права потребителей в суде. Вместе с этим, привлечет заинтересованность предпринимателей в разрешении конфликта с потребителем на досудебном этапе. Гражданско-правовой штраф не может быть наложен судом если нарушения были устранены на досудебном этапе.

"Кроме того, окажет эффективную защиту договорных отношений. Большое количество вопросов защиты прав потребителей являются частноправовыми спорами между двумя сторонами "потребитель и предприниматель", разрешение которых может быть исключительно судом и подсудно судебным органам по гражданским делам. Необходимо знать разницу нарушений публично-правового характера, которые охраняются КоАП, подсудно исключительно судебными органами по административным делам.Следует отметить, что введение данной нормы рекомендовано Институтом законодательства при Минюсте, по результатам проведенного им анализа эффективности действующего Закона РК "О защите прав потребителей", - сказал спикер.

Также стоит отметить интеграцию правовой базы Казахстана с законодательством партеров по ЕАЭС. Аналогичные меры защиты прав потребителей действуют законами наших соседей по ЕАЭС.

Совершенствование алгоритма разрешения потребительских споров из многоступенчатой в 2-х ступенчатую также будет нововведением и восстановит на практике конституционное право гражданина на безусловную судебную защиту.

"Законопроектом предлагается сохранить на 1-м этапе досудебное разрешение спора между потребителем и субъектом предпринимательства; на 2-м этапе, если стороны не смогут договориться, потребитель для разрешения спора по выбору обращается в суд или к субъекту внесудебного рассмотрения споров: арбитраж, медиатор. В госорган обращение потребителя является необязательным, а исключительно исходя из воли потребителя привлечь к ответственности недобросовестного предпринимателя. Защита своих гражданских прав является правом, а не обязанностью потребителей", - отметил глава Комитета.

Также стоит отметить синхронизацию регулирования общественных отношений в сегменте дистанционной торговли и его очной формы и другие новшества.