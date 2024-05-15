Жалоба супруги экс-советника посла ОАЭ: по какой статье возбудили дело
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Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепёха в кулуарах мажилиса высказался по делу экс-советника посла ОАЭ. Она заявила о бытовом насилии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Возбудили по факту истязания. По нему не могу сказать, где он сейчас находится. Материалы направлены на экспертизу", - сказал Игорь Лепёха.
По его словам, решение будет приниматься по результатам экспертизы.
"Пока надо посмотреть результаты экспертизы, надо провести допросы, опросы, сейчас проходят процессуальные действия", - резюмировал вице-министр.
Ранее Карина Мамаш записала видеобращение. Она заявила, что на протяжении 10 лет супруг её насилует и избивает, она и её дети находятся в опасности. И потребовала помощи у государства.
В МИДе сообщили, что отзывают этого сотрудника в Казахстан.
Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаш, которая заявила о регулярном насилии со стороны мужа, возвращается в Казахстан.
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге рассказал о планах провести служебную проверку по факту домашнего насилия в семье советника посла Казахстана в ОАЭ.
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