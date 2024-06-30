Жалгас Жумагулов завоевал титул в США

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов стал победителем турнира по грэпплингу NAGA (Североамериканская ассоциация грэпплинга), который проходил в Веллингтоне (США, штат Флорида), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финальном поединке в полулегком весе в категории "эксперты" Жумагулов, представляющий команду American Top Team, победил американца Рэймонда Пэйджа (Rogue Wave Martial Arts). Таким образом, Жалгас завоевал чемпионский пояс NAGA.

Что касается выступлений Жалгаса Жумагулова в смешанных единоборствах, то свой последний официальный поединок он провел в феврале: на турнире Naiza FC 57 он победил единогласным решением судей американского файтера Кливленда Маклина.