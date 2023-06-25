Жалгас Жумагулов вошел в историю UFC после своего поражения

Фото: championat.com

Телеграм-канал о смешанных единоборствах "Ночь в клетке" отметил уникальный факт после поражения в UFC казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова от американца Джошуа Вана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Если я ничего не путаю, Жалгас Жумагулов — первый боец в истории UFC, кто проиграл три боя подряд РАЗДЕЛЬНЫМ решением. В итоге, 1-6 в UFC, 5 поражений решением", — пишет автор канала.

Напомним, Жумагулов провёл бой с американцем Джошуа Ваном по прозвищу "Бесстрашный". Этот поединок в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Вана раздельным решением судей.

Таким образом, Джошуа Ван одержал восьмую победу в профессиональной карьере, а Жалгас Жумагулов потерпел девятое поражение. Добавим, что для Жумагулова это поражение стало уже шестым в UFC (всего при одной победе).

Ранее в двух своих предыдущих боях в UFC Жумагулов проиграл американским файтерам Джеффу Молине и Чарльзу Джонсону. На данный момент у казахстанца лишь одна победа в крупнейшем промоушне.