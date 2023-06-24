Жалгас Жумагулов провёл дуэль взглядов с Джошуа Ваном

Фото: скриншот с видео

Сегодня Жалгас Жумагулов и Джошуа Ван выступят на UFC on ABC 5 в американском Джексонвилле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Этот турнир стартует в непривычное время - вечером по астанинскому времени.

Начало — в 21:30, Жалгас выйдет в пятой паре — после 22:30.