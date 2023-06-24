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скриншот с видео Сегодня, 09:56
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Сегодня, 09:56
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Фото: скриншот с видео

Жалгас Жумагулов провёл дуэль взглядов с Джошуа Ваном

Сегодня Жалгас Жумагулов и Джошуа Ван выступят на UFC on ABC 5 в американском Джексонвилле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Этот турнир стартует в непривычное время - вечером по астанинскому времени. 

Начало — в 21:30, Жалгас выйдет в пятой паре — после 22:30.

Видео: t.me/sportilinet
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Сегодня, 09:56
362
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