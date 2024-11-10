Жалгас Жумагулов побил Аарона Эби в Словакии
Сегодня, 10:27
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Сегодня, 10:27Сегодня, 10:27
111Фото: instagram.com/zhumagulov_zhalgas
На турнире по смешанным единоборствам Oktagon 63 в Братиславе состоялся поединок между казахстанским файтером Жалгасом Жумагуловым и бойцом из Уэльса Аароном Эби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Жумагулов и Эби провели бой в наилегчайшем весе, который был рассчитан на три раунда. Итогом этого поединка стала победа Жалгаса единогласным решением судей.
Для Жалгаса Жумагулова эта победа стала семнадцатой в профессиональной карьере в ММА, в то время как Аарон Эби в десятый раз покинул клетку побежденным. Добавим, что это был первый бой Жумагулова в чешском промоушне Oktagon MMA.
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