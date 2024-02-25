Жалгас Жумагулов дрался со сломанной ногой и пережил удар в пах, но в итоге победил американца

Казахстанец Жалгас Жумагулов и боец из США Кливленд Маклин встретились в главном бою на турнире по смешанным единоборствам Naiza FC 57 в Алматы, передаёт BaigeNews.kz

Поединок получился эпичным и буквально довёл казахстанца до кареты скорой помощи.

Telegram-канал "Спорт Шрёдингера" рассказывает, что бой против 34-летнего Кливленда Маклина продлился три раунда. В заключительном раунде Маклин нанёс Жумагулову запрещённый удар в пах, после которого Жалгас на коленях ползал по канвасу и пытался прийти в себя. Однако после паузы Жумагулов продолжить бой и довести до единогласного решения судей.

Позже Жалгас Жумагулов рассказал, что дрался со сломанной ногой.

"По поводу ноги... Я в первом раунде сломал её... И дрался два раунда с поломанной ногой. Поэтому ногу свою не чувствую. Поэтому чисто на характере поработал. Честно — хотелось порубиться, но не мог. И проигрывать тоже не хотел. Поэтому боролся", — цитирует Жумагулова Sports.kz.

Теперь казахстанцу предстоит лечение, после которого, он обещал, карьеру не бросит. Боец обратился к болельщикам прямо из машины скорой помощи.

"Всех приветствую, всем рахмет, кто за меня болел, поддерживал! Хотел красивый бой показать в стойке, но, по воле Аллаха, сломал ногу в первом раунде. Вот, сейчас мы едем в скорой... Так что, братья, не обессудьте, что залежал своего соперника — выхода не было, честно! Дрался чисто на характере, с одной ногой. Обнял всех по-братски!" — сказал Жумагулов.

Напомним, для 35-летнего Жумагулова бой против Маклина стал вторым после ухода из UFC — 6 декабря он нокаутировал японца Масату Накамуру в первом раунде на Naiza 55. Новая статистика казахстанца в ММА — 16 побед и 9 поражений.

Маклин впервые бился за пределами США. Из известных организаций он успел выступить в Titan FC и Fury. Сейчас Маклин идет на серии из трёх поражений, причем эту серию открыл Джошуа Ван - после той победы Ван подписался в UFC и стартовал там с победы над Жумагуловым.