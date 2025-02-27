Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 27 февраля 2025 года на коллегии ведомства озвучила информацию о том, что некоторые казахстанцыищут лазейки, чтобы получить искусственно завышенные социальные выплаты, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, в 2024 году из государственного фонда социального страхования было произведено выплат 1,4 миллиона граждан на сумму более 950 миллиардов тенге.

"В 15 регионах объемы выплат участникам системы превысили поступления социальных отчислений за работающих граждан в фонд. В Туркестанской области – в 3,6 раза, в Жамбылской области – в 2,7 раза, в Шымкенте, Кызылорде, Алматинской области – в 2,5 раза, в Мангистауской области и в области Абай – более чем в два раза", – отметила министр.

Жакупова также подчеркнула, что в системе обязательного социального страхования лишь одна социальная выплата не имеет ограничений по максимальному размеру – это выплата по беременности и родам.