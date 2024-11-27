Жаксылык Омар заявил об уходе с поста акима Усть-Каменогорска

Пост акима Усть-Каменогорска покинул Жаксылык Омар. Он объявил об этом в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Сообщаю, что в связи с истечением срока полномочии я оставляю пост акима города. Более шести лет мы с вами и с моими коллегами общими усилиями делали наш город лучше, комфортнее и красивее. Я думаю, достигнуто многое. Набран хороший темп и решены сложные вопросы", - написал он в Instagram.

Жаксылык Омар родился 28 сентября 1980 года в селе Учарал Алакольского района Алматинской области.

Он окончил в 2001 году Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "География", в 2010 году — Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "Местное и государственное управление". В 2018 году получил степень магистра экономических наук в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д. Серикбаева.

В 2001—2005 годах — ведущий, главный специалист министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан.

В 2005—2007 годах — специалист министерства финансов Республики Казахстан.

В 2007—2009 годах — заместитель директора дирекции информационных и аналитических программ АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан".

В июне — октябрь 2009 года — главный менеджер АО "Национальный информационный холдинг "Арна медиа".

В 2009—2010 годах — помощник акима Восточно-Казахстанской области.

В 2010—2011 годах — заместитель начальника, начальник управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области.

В 2011—2013 годах — начальник управления культуры Восточно-Казахстанской области.

В 2013—2016 годах — заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

В 2016—2018 годах — заместитель акима Алматинской области.

20 августа 2018 года - был назначен акимом города Усть-Каменогорска.

Ранее сообщалось, что стало известно имя нового акима Степногорска.