open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

gov.kz Сегодня, 11:31
61
Сегодня, 11:31
61
Фото: gov.kz

Жакип Асанов стал вице-спикером сената

Жакип Асанов назначен заместителем председателя сената, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, 24 января Касым-Жомарт Токаев назначил Жакипа Асанова депутатом сената.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Жакип Асанов #вице-спикер сената
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:31
61
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх