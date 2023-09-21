"Жаикмунай" выплатила государству 11 миллиардов тенге

За занижение сумм НДС и КПН за 2016-2021 годы ТОО "Жаикмунай" оштрафовали на 11 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.

По сообщению надзорного органа, в государственный бюджет крупной компанией Западно-Казахстанской области ТОО "Жаикмунай" выплачено 9 млрд. тенге корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость.