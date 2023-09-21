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"Жаикмунай" выплатила государству 11 миллиардов тенге

Сегодня, 13:12
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 13:12
Сегодня, 13:12
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Фото: Baigenews.kz

За занижение сумм НДС и КПН за 2016-2021 годы ТОО "Жаикмунай" оштрафовали на 11 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.

По сообщению надзорного органа, в государственный бюджет крупной компанией Западно-Казахстанской области ТОО "Жаикмунай" выплачено 9 млрд. тенге корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

"Кроме того, за занижение сумм НДС и КПН за период 2016-2021г.г. компания оштрафована по ч.1 ст.278 Кодекса "Об административных правонарушениях" и наложен штраф на сумму 2 млрд. тенге, который погашен в полном объеме.

В результате принятых мер прокуратурой области государственный бюджет пополнен на 11 млрд. тенге", - сообщили в прокуратуре.

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