Зейнеп Баянова заняла пятое место на чемпионате мира по борьбе в Албании
Сегодня, 21:58
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Сегодня, 21:58Сегодня, 21:58
130Фото: НОК РК
Казахстанка Зейнеп Баянова в схватке за бронзу на чемпионате мира (до 23 лет) в албанском городе Тирана уступила Отгонтуя Чинболд из Монголии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Схватка казахстанской спортсменки (53 кг) с 23-летней монголкой завершилась со счётом 2:12.
Это была вторая схватка между Зейнеп и Отгонтуя. В прошлом году в полуфинале чемпионата Азии победа также была за соперницей.
К сожалению, женская сборная Казахстана на этом чемпионате мира (до 23 лет) осталась без медалей. В прошлом году Казахстан завоевал две бронзовые медали, которые выиграли Алтын Шагаева и Ирина Кузнецова.
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