Зейнеп Баянова заняла пятое место на чемпионате мира по борьбе в Албании

Казахстанка Зейнеп Баянова в схватке за бронзу на чемпионате мира (до 23 лет) в албанском городе Тирана уступила Отгонтуя Чинболд из Монголии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Схватка казахстанской спортсменки (53 кг) с 23-летней монголкой завершилась со счётом 2:12.

Это была вторая схватка между Зейнеп и Отгонтуя. В прошлом году в полуфинале чемпионата Азии победа также была за соперницей.

К сожалению, женская сборная Казахстана на этом чемпионате мира (до 23 лет) осталась без медалей. В прошлом году Казахстан завоевал две бронзовые медали, которые выиграли Алтын Шагаева и Ирина Кузнецова.