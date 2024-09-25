Зернохранилище сгорело в Акмолинской области
Сегодня, 20:05
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Сегодня, 20:05Сегодня, 20:05
140Фото: ДЧС Акмолинской области
В зернохранилище одного из элеваторов административного центра Есильского района Акмолинской области произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz.
Огонь охватил площадь в 900 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет. Количество сгоревшей агропродукции и причину пожара устанавливают.
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