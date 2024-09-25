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Зернохранилище сгорело в Акмолинской области

Сегодня, 20:05
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 20:05
Сегодня, 20:05
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Фото: ДЧС Акмолинской области

В зернохранилище одного из элеваторов административного центра Есильского района Акмолинской области произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz.

Огонь охватил площадь в 900 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. Количество сгоревшей агропродукции и причину пожара устанавливают.

 

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