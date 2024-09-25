Зернохранилище сгорело в Акмолинской области

Сегодня, 20:05

Сегодня, 20:05

В зернохранилище одного из элеваторов административного центра Есильского района Акмолинской области произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz.

Огонь охватил площадь в 900 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. Количество сгоревшей агропродукции и причину пожара устанавливают.