Зерно перевозили на "скорой" в Уральске
Видео сняли на складе с зерном в селе Деркул.
Сегодня, 14:10
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Сегодня, 14:10Сегодня, 14:10
149Фото: Кадр видео
В Сети появилось видео, на котором мужчина загружает мешок с зерном в автомобиль скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz.
По данному факту провели служебную проверку.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что автомобиль принадлежит Казталовской районной больнице.
В администрации медучреждения заявили, что директор больницы назначил служебную проверку. Инцидент рассмотрели на дисциплинарном совете. В результате водителю скорой помощи вынесли строгий выговор. Кроме того, в ходе дисциплинарного совета всем водителям скорой помощи провели разъяснительную работу о недопустимости использования служебных автомобилей в личных целях.
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