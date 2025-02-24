  • 24 Февраля, 16:01
  • BAIGENEWS

Зерно перевозили на "скорой" в Уральске

Видео сняли на складе с зерном в селе Деркул.

Сегодня, 14:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадр видео Сегодня, 14:10
Сегодня, 14:10
149
Фото: Кадр видео

В Сети появилось видео, на котором мужчина загружает мешок с зерном в автомобиль скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz.

По данному факту провели служебную проверку.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что автомобиль принадлежит Казталовской районной больнице.

В администрации медучреждения заявили, что директор больницы назначил служебную проверку. Инцидент рассмотрели на дисциплинарном совете. В результате водителю скорой помощи вынесли строгий выговор. Кроме того, в ходе дисциплинарного совета всем водителям скорой помощи провели разъяснительную работу о недопустимости использования служебных автомобилей в личных целях.

Самое читаемое

Наверх