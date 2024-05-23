Зеркало династии Хань обнаружили в кургане в Туркестанской области

Сотрудники Центра археологии ЮКПУ имени Жанибекова провели раскопки трёх курганов в могильнике Толебайтобе в Туркестанской области. Исследователи обнаружили зеркало династии Хань, эпохи Кангюй, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службе акимата региона.

Бронзовое зеркало, найденное в могиле женщины, высоко ценилось и могло использоваться только богатыми, влиятельными людьми.

Форма зеркала круглая, с отверстием в центре для пропускания нити, лицевая сторона имеет восемь арок. Ранее подобные зеркала встречались в городе Тилля тепе на территории Афганистана, центре Кушанской империи, и в местах захоронения сарматских царей на Южном Урале.

Учёные, проводившие исследования трёх одинаковых чум, говорят, что две из них были разграблены в древности. А от третьей остались очень ценные для нашего времени реликвии. В частности, обнаружены кувшин, бронзовое зеркало, принадлежащее ханьскому периоду, малоберцовая кость, которая использовалась в римский период и действовала как булавка, серьги, а также мелкие и крупные бусины для ношения на руках. Есть также пряжка для обуви и ремня, наконечник стрелы, специально разработанный для охоты на птиц. Серьги, выполненные в стиле полихромии, инкрустированные золотом и украшенные рубином, имеют форму Луны.

"Глядя на найденные артефакты, можно узнать, что государство Кангюй было связано с могущественными империями. Последующие Рим, Византия, Кушан, Поднебесная имели равные дипломатические отношения с государством Кангюй, которое продолжало торговлю на Западе и Востоке, и процветало в больших городах, расположенных в центре Великого Шелкового пути. В состав государства Кангюй входили азиатские сарматы, сюнну (хунну), кангюй и последующие саки. А время захоронения охватывает II в. до н. э. и IV в. н. э.", - отметили в акимате.

Руководитель археологической экспедиции, доктор исторических наук Александр Подушкин отметил, что найденные вещи будут переданы Национальному музею.