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  • Зере Утебаева назначена руководителем аппарата Конституционного суда
e-cis.info Сегодня, 12:05
67
Сегодня, 12:05
67
Фото: e-cis.info

Зере Утебаева назначена руководителем аппарата Конституционного суда

Руководителем аппарата Конституционного суда назначена Зере Утебаева, передаёт BaigeNews.kz.

Утебаева - экс-руководитель Национального центра по правам человека. Окончила Московский институт экономики и права по специальности “Юрист”. Ранее работала специалистом в министерстве сельского хозяйства, в комитетах Мажилиса Парламента РК и заместителем руководителя аппарата Мажилиса Парламента.

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#Зере Утебаева #Конституционный Суд #аппарат
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:05
67
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