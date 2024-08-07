"Зенит" продлил контракт с Нуралы Алипом

В российском футбольном клубе "Зенит" сообщили о продлении контракта с казахстанским игроком Нуралы Алипом, передаёт BaigeNews.kz.

"Обновлённое соглашение с центральным защитником будет действовать до конца сезона-2027/28. Сине-бело-голубые поздравляют Нуралы с продлением контракта и желают новых успехов и побед!" - говорится в заявлении клуба.

Алип выступал за "Зенит" на правах аренды с февраля 2022 года. Затем ФК "Зенит" и "Кайрат" достигли соглашения о полноценном переходе игрока.

Сослан Касабиев, представляющий интересы защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, рассказывал "Матч ТВ", что договор был рассчитан на 2,5 года с возможностью продления на один сезон. Общие затраты на выкуп трансфера на тот момент 22‑летнего игрока не превысили 1,75 миллиона евро.