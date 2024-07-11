Землю в центре Шымкента стоимостью более 46 млн тенге вернули в госсобственность

В Шымкенте в госсобственность вернули земельный участок площадью около гектара, незаконно предоставленный из территории общего пользования, передаёт BaigeNews.kz.

Департаментом по управлению земельными ресурсами на основании представления прокуратуры Аль-Фарабийского района Шымкента изучен участок, принадлежащий ТОО "REAL PACK". По утверждённому генплану города он расположен в зоне земель общего пользования.

"Установлено, что земельный участок общего пользования площадью 0,9326 гектара, примыкающий к парку, предоставлен с грубейшими нарушениями земельного законодательства РК. На основании этого департаментом направлено исковое заявление в суд о признании правоустанавливающих документов недействительными. Решением суда от 4 июня требования департамента полностью удовлетворены", - сообщили в Комитете по управлению земельными ресурсами Минсельхоза.

Кадастровая оценка участка, возвращённого в госсобственность, составляет 46 853 824 тенге.