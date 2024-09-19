Землю в Астане стоимостью более 346 млн тенге вернули государству

Землю в Астане забрали у предпринимателя и передали государству, передаёт BaigeNews.kz.

Департаментом по управлению земельными ресурсами Астаны на основании письма акимата района Есиль проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Z" на предмет длительного неиспользования земли. Площадь участка, предназначенного для ведения сельского хозяйства, составляет 6,4862 гектара.

Результатами проверки подтверждён факт нарушения статьи 92 Земельного кодекса РК.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда Астаны исковое заявление департамента удовлетворено, решение суда вступило в законную силу.