Землю почти на 1 млрд тенге вернули государству в СКО
Изъятые участки вовлекаются в легальный экономический оборот.
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В Северо-Казахстанской области, по информации прокуратуры региона, ведётся системная работа по выявлению и возврату неиспользуемых земельных участков. Всего с начала 2024 года надзорным органом государству возвращены земли на общей площади свыше 49 тысяч га, кадастровой стоимостью 932 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Землепользователи Акжарского, Тайыншинского, Тимирязевского, Уалихановского районов в нарушение требований Земельного кодекса на протяжении длительного времени не использовали по целевому назначению 42 земельных участка сельскохозяйственного назначения. По актам прокурорского надзора вышеназванные земли возвращены государству, которые в настоящее время вовлекаются в легальный экономический оборот", - сообщили в прокуратуре СКО.
Отмечено, что местные исполнительные органы в рамках Послания Главы государства от 2 сентября 2024 года ориентированы на предоставление возвращенных земель в пользование добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности.
Работа в данном направлении продолжается.
Ранее стало известно, что более 9 тысяч гектаров земли отобрали в ЗКО у нерадивых землепользователей.
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