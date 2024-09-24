Землю отдали частникам по цене в 10 раз ниже фактической в ЗКО

Прокуратурой Западно-Казахстанской области в ходе проверки выявлены незаконно предоставленные земельные участки, передаёт BaigeNews.



Так, в районе Байтерек в частную собственность гражданам незаконно переданы участки общей площадью 45,9 га с правом выкупа для садоводства и дачного строительства.



Установлено, что при передаче участка в частную собственность базовая ставка установленной платы была необоснованно снижена, таким образом участки реализовали по низкой цене в размере 1,1 млн тенге, тогда как фактическая цена составила 107,3 млн тенге.



По факту злоупотребления служебными полномочиями в отношении начальника районного отдела земельных отношенийспециальными прокурорами проведено досудебное расследование (ст.361 ч.4 п.3) Уголовного кодекса Республики Казахстан). Уголовное дело направлено в районный суд.



16 сентября 2024 года суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.



Иск о возмещении ущерба государству удовлетворен в полном объеме.